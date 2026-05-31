Milano, subito nuovi lavori al toro della galleria Vittorio Emanuele

Il toro della galleria Vittorio Emanuele a Milano appena restaurato è già alle prese con nuovi lavori forse per una "dimenticanza". Pare infatti che il restauro abbia cancellato i celeberrimi testicoli a cui è legato un rito propiziatorio che risale al 1877: basta compiervi tre giri col piede destro per assicurarsi fortuna e fertilità. "I testicoli del toro non sono spariti - assicurano da Palazzo Marino - è stato solo usato un mosaico più chiaro rispetto a quello dell'ultimo restauro del 2017 per renderlo più simile all'originale".

