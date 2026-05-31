Milano, subito nuovi lavori al toro della galleria Vittorio Emanuele
La foto postata dall'assessore alle Opere pubbliche Granelli per festeggiare la fine dei lavori ha suscitato una valanga di commenti al vetriolodi Rossella Ivone
Il toro della galleria Vittorio Emanuele a Milano appena restaurato è già alle prese con nuovi lavori forse per una "dimenticanza". Pare infatti che il restauro abbia cancellato i celeberrimi testicoli a cui è legato un rito propiziatorio che risale al 1877: basta compiervi tre giri col piede destro per assicurarsi fortuna e fertilità. "I testicoli del toro non sono spariti - assicurano da Palazzo Marino - è stato solo usato un mosaico più chiaro rispetto a quello dell'ultimo restauro del 2017 per renderlo più simile all'originale".