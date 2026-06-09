Milano, studentessa Erasmus denuncia uno stupro di gruppo

Un venerdì sera in una discoteca milanese tra musica a tutto volume e divertimento sfrenato, finito con una violenza a una ragazza 20enne spagnola. E' stata lei - arrivata in Italia per uno stage in un'azienda, legato al progetto Erasmus - a denunciarlo alla polizia. I fatti risalgono alla notte tra il 22 e il 23 maggio. La giovane ha raccontato di essere andata nel locale della periferia est di Milano con la sua migliore amica e di essere stata avvicinata da un gruppo di ragazzi con cui poi ha passato gran parte della serata. Quando le due amiche si perdono di vista, le viene chiesto di uscire. Una volta fuori, in quattro l'avrebbero costretta a salire in macchina con la forza e in posto appartato avrebbero abusato di lei.