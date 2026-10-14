La storia di Aldo di Pietro

Milano, stretta sui pasti "gratis" a domicilio… e c'è chi rimane tagliato fuori

La figlia: "Ci sentiamo cittadini di serie B, il Comune di Milano a mio padre non ha mai dato un centesimo"

di Giuseppe Facchini
14 Ott 2026 - 19:30
01:34 
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