Milano, spariscono i negozi: ogni giorno ne chiudono cinque
In due anni i negozi attivi sono calati da 50.500 a 46.300. Nel 2025 si sono registrate 2.425 chiusure contro 725 aperture.di Rossella Ivone
Ogni giorno a Milano cinque saracinesche vengono abbassate per non riaprire mai più. È l'impietosa fotografia della Camera di Commercio. La città perde attività storiche e piccoli negozi di vicinato, strozzati da affitti esorbitanti e dall'avanzata di b&b e ristoranti. Introvabili o quasi in città gastronomie o alimentari, calzolai e ferramenta.