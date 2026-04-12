Milano, spariscono i negozi: ogni giorno ne chiudono cinque

Ogni giorno a Milano cinque saracinesche vengono abbassate per non riaprire mai più. È l'impietosa fotografia della Camera di Commercio. La città perde attività storiche e piccoli negozi di vicinato, strozzati da affitti esorbitanti e dall'avanzata di b&b e ristoranti. Introvabili o quasi in città gastronomie o alimentari, calzolai e ferramenta.