"L'ha puntata allo stomaco di una compagna e lei ha avuto un attacco di panico". In canna un colpo calibro 22 e con quell'arma carica ci andava a scuola in questo Istituto professionale di Milano ogni giorno finché davanti ai cancelli non sono arrivati i carabinieri che lo hanno arrestato per detenzione e porto illegale di arma da fuoco. Si tratta di un milanese di 22 anni che frequenta i corsi post diploma: "Vado a scuola armato per abitudine", raccontava ai compagni di classe. Dopo la segnalazione degli studenti, la direzione ha girato l'allerta ai carabinieri, che si sono mossi rapidamente. Dopo l'arresto e le perquisizioni, i militari hanno trovato un'altra revolver, munizioni e giubbotti antiproiettili.