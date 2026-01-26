Milano, quartiere Greco: sgomberati i capannoni vicino alla ferrovia
L'operazione di polizia è avvenuta in via Prospero Finzi. Presenti i consiglieri comunali della Lega Samuele Piscina e Silvia Sardone "di Roberta Fiorentini
Era stato occupato abusivamente da stranieri e senza tetto. Forze dell'ordine e personale delle ferrovie dello stato sono intervenuti per liberare il capannone dagli occupanti, risolvendo così un problema che preoccupava i residenti, da tempo intimoriti dal degrado e dalla costante insicurezza. All'arrivo delle forze dell'ordine erano presenti soltanto una decina di occupanti.