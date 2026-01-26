l'intervento

Milano, quartiere Greco: sgomberati i capannoni vicino alla ferrovia

L'operazione di polizia è avvenuta in via Prospero Finzi. Presenti i consiglieri comunali della Lega Samuele Piscina e Silvia Sardone "

di Roberta Fiorentini
26 Gen 2026 - 19:52
01:18 
videovideo

Era stato occupato abusivamente da stranieri e senza tetto. Forze dell'ordine e personale delle ferrovie dello stato sono intervenuti per liberare il capannone dagli occupanti, risolvendo così un problema che preoccupava i residenti, da tempo intimoriti dal degrado e dalla costante insicurezza.  All'arrivo delle forze dell'ordine erano presenti soltanto una decina di occupanti. 

milano
sgombero
video tg