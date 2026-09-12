ma le inchieste fermano le costruzioni

Milano, secondo Aspesi servirebbero novemila nuove case l'anno

Cantieri fermi da due anni e prezzi che superano i diecimila euro al metroquadro

di Luigi Sironi
12 Set 2026 - 20:19
01:37 
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