Milano, crollano pezzi di soffitto in un asilo nido: "20 piccoli evacuati"

"Il problema è chi ha dato l'agibilità due settimane fa, quando già era successo in un'aula". È bastato un forte temporale a Milano per far crollare pezzi del soffitto di un asilo comunale. Queste le foto scattate dai genitori nelle aule dove abitualmente i bambini del nido giocano e fanno attività con le maestre. Quando ieri hanno visto che la situazione si stava aggravando, hanno chiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco. E una ventina di piccoli sono stati fatti evacuare.