Milano, scaraventa a terra un 86enne per rubargli una catenina d'oro

La polizia di Stato di Milano ha posto in stato di fermo un ragazzo di 27 anni, con precedenti per rapina e furto con strappo ad anziani, per la rapina aggravata commessa ai danni di un uomo italiano di 86 anni. Gli agenti, giovedì 6 agosto, sono intervenuti dopo la segnalazione della rapina di una collanina in oro giallo ai danni di un uomo di 86 anni che, mentre passeggiava con la moglie, era stato scaraventato a terra e derubato del prezioso da parte di un giovane che lo aveva dapprima afferrato per il collo e che era poi scappato verso via Antonini. Dopo le prime cure sul posto, l'uomo aveva rifiutato il trasporto in ospedale e aveva fornito una descrizione del responsabile.



Gli agenti hanno proceduto alla visione delle telecamere di sicurezza presenti nella zona della rapina e hanno estrapolato il volto dell'autore. Sabato pomeriggio, poco dopo le ore 16, l'uomo è stato notato dai poliziotti della Squadra Mobile nella stessa via Pezzotti angolo via Carcano dove osservava gli anziani che entravano e uscivano dalla chiesa parrocchiale. Fermato per un controllo, l'uomo, alla ricerca sul proprio cellulare dell'immagine di un documento di identità, ha fatto scorrere delle fotografie tra le quali i poliziotti ne hanno individuata una ove indossava gli stessi abiti e accessori che vestiva il giorno della rapina. Dopo il fermo il 27enne è stato condotto presso la casa circondariale "Di Cataldo" a disposizione dell'autorità giudiziaria.