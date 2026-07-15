Milano, ruba portafoglio a una turista americana: ladro bloccato da un passante

Ha approfittato di un attimo di distrazione per rubare il portafoglio a una turista americana, ma la fuga è durata solo pochi metri. È accaduto nel primo pomeriggio in pieno centro a Milano, dove un cittadino ha inseguito e fermato il presunto ladro prima dell'arrivo di un poliziotto fuori servizio. Secondo una prima ricostruzione, la vittima, una turista statunitense di 38 anni, era seduta ai tavoli di una nota pizzeria quando il malvivente, un 40enne cileno, ha urtato volontariamente la sua sedia. Il gesto ha fatto cadere la borsetta appesa, consentendogli di rubare il portafoglio griffato contenente documenti e soldi. Nel video si vede il ragazzo che lo ha bloccato aspettare calmo l'arrivo delle forze dell'ordine, mentre un'altra persona urla "Perché rubi alle persone?"