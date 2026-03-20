Milano, rogo della Torre dei Moro: nove condanne fino a tre anni

Nove imputati su 12 condannati, con pene che vanno dagli otto mesi ai tre anni. È questa la sentenza in primo grado emessa dai giudici del Tribunale di Milano sul caso dell'incendio della Torre dei Moro, il grattacielo di 18 piani che nell'estate 2021 fu avvolto dalle fiamme trasformandosi in una "torcia", fortunatamente senza causare vittime. In particolare, è stato condannato a 3 anni Teodoro Martinez Lopez, legale rappresentante della società spagnola Alucoil, che produsse quei pannelli del rivestimento "a vela" della Torre che, per l'accusa, si incendiarono rapidamente perché "altamente infiammabili".