LA POLEMICA

Milano: rifiuti e degrado nel quartiere Crescenzago, ma il Comune non risponde

Parcheggio fino al 2023, adesso è di un fondo privato"

di Beppe Facchini
27 Ott 2026 - 19:27
01:35 
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