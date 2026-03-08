L'ultima vittima ha 30 anni

A Milano rider aggrediti "per piacere"

Sputi, spray urticante e coltellata: caccia a tre ragazzi vestiti di nero. La pista che porta a gruppi di giovani del Corvetto

di Rossella Ivone
08 Mar 2026 - 19:23
