Milano, richiesta di sfratto per una coppia con otto figli: occupa abusivamente una casa popolare

La stanza degli altri tre bimbi è invece il divano letto nel soggiorno di questo bilocale di 55 metri quadrati. Ci vivono in dieci, più un gatto e un cane, e 8 sono minori: il più grande ha nove anni, il più piccolo otto mesi. La famiglia di Antonina e Marcello occupa abusivamente da anni questa casa popolare nella periferia sud di Milano. L’11 agosto è arrivata la richiesta di sgombero da Aler, entro una manciata di giorni. Poi, il clamore mediatico ha portato a una marcia indietro. “Non eravamo a conoscenza del numero così alto di minori” hanno detto i funzionari pubblici, che hanno appena rimandato lo sfratto.