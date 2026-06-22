Milano, rapina in metropolitana: arrestati quattro giovani

Hanno una età compresa tra i 19 e i 24 anni i giovani egiziani arrestati con l'accusa di rapina aggravata e lesioni personali in concorso dalla Polizia di Stato, coordinata dalla Procura di Milano - VII Dipartimento. I ragazzi, sui quali ora è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, sono i responsabili di una rapina avvenuta la mattina dell'11 aprile ai danni di un cittadino italiano, originario del Bangladesh di 52 anni, vicino la stazione metropolitana di Montenapoleone, nella linea 3.
La dinamica
I quattro, con altri due complici non identificati, hanno individuato la vittima già quando si trovava a bordo del convoglio. Una volta giunta in stazione, l'hanno circondata e aggredita con calci e pugni per poi strapparle un orologio e una collana in oro provocandole lesioni giudicate guaribili in sette giorni. Le indagini sono state condotte anche grazie all'analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza di ATM e di quelle esterne alla stazione della metropolitana e attraverso accertamenti tecnico-scientifici che hanno permesso di confrontare i volti ripresi con quelli dei sospettati. Due destinatari della misura cautelare hanno ricevuto la notifica del provvedimento presso la Casa Circondariale di Milano San Vittore dove erano già detenuti per reati analoghi, il terzo è stato rintracciato a Milano, mentre il quarto è stato rintracciato nella provincia di Bologna dai poliziotti della Squadra Mobile di Bologna.