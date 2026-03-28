Milano, quattro asili nido a rischio chiusura perché "troppo rumorosi"

Niente pianti, niente giochi, niente urla. I bambini dell'asilo nido danno fastidio e così 4 condomini dell'hinterland milanese si sono rivolti ai comuni per far "abbassare" la voce ai piccoli ospiti delle strutture nei loro palazzi. Arriva anche la risposta di Assonidi: "Siamo disabituati ai bambini". Ma intanto verranno effettuate verifiche che oscillano tra i 500 e i 2mila euro a carico delle strutture.