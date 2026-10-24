Il sottosegretario alla Difesa Perego a Milano: "Fiero degli uomini e donne dello Stato"

Il sottosegretario di Stato alla Difesa e candidato sindaco di Milano per Forza Italia, Matteo Perego, parla in piazza Duomo sulle proteste e la tutela dei commercianti: "Fiero di chi difende ogni giorno la nostra nazione, di chi lo fa lontano dai riflettori. Per i commercianti c'è rammarico, con gli interventi messi in campo ci sarà più fiducia per riaprire".