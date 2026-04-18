Milano, prof disabile si trasferisce per lavoro e le rubano la carrozzina: "Aiutatemi a trovarla"

Per Valeria, la carrozzina non è solo un mezzo. È ciò che le permette di uscire, lavorare, vivere senza chiedere aiuto. Una parte determinante della sua autonomia. Ora l’appello, affidato ai social. Nessuna rabbia, solo una richiesta: "Faccio questo video perché possiate aiutarmi a ritrovarla… e perché arrivi a chi me l’ha rubata. Se ne avesse avuto bisogno, lo avrei aiutato a farne richiesta"