Milano, prof disabile si trasferisce per lavoro e le rubano la carrozzina: "Aiutatemi a trovarla"
L'aveva lasciata nell'androne del suo palazzo, perché l'ascensore è troppo stretto per portarla fino a casa, ma la mattina dopo la carrozzina di Valeria, 27 anni insegnate di filosofia, non c'era piùdi Elena Tambini
Per Valeria, la carrozzina non è solo un mezzo. È ciò che le permette di uscire, lavorare, vivere senza chiedere aiuto. Una parte determinante della sua autonomia. Ora l’appello, affidato ai social. Nessuna rabbia, solo una richiesta: "Faccio questo video perché possiate aiutarmi a ritrovarla… e perché arrivi a chi me l’ha rubata. Se ne avesse avuto bisogno, lo avrei aiutato a farne richiesta"