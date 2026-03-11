Milano, principio di incendio sul tram 27: un botto improvviso, poi le fiamme

Il fumo continua a uscire dal tram, anche dopo l'intervento dei vigili del fuoco. Milano, quartiere Mecenate, sono le nove di mattina e il 27 viaggia verso il centro. All'improvviso un botto, il mezzo frena e le fiamme iniziano ad avvolgere il tetto. L'autista apre prontamente le porte e la ventina di persone a bordo riesce a scappare: nessuno rimane ferito. Secondo Atm, l'azienda dei trasporti pubblici di Milano, l'incidente è stato causato da un cavo della corrente che si è staccato e ha innescato il fuoco. È questo l'ultimo di una serie di incidenti che in poche settimane hanno coinvolto i tram milanesi.