la storia

Da Milano a Polignano per fare il bagnino: "Il mare per me è la vita"

Martino Giunti, 63enne, ha lasciato il suo lavoro in banca 9 anni fa: "Milano non è più sicura come una volta ed è diventata molto costosa"

di Michela Pagano
10 Giu 2026 - 19:07
01:31 
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