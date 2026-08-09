Milano, piscine chiuse o prese d'assalto: l'estate difficile dei cittadini

A Milano, la situazione delle piscine all'aperto si fa sempre più critica. Delle tre strutture operative, una - la Cardellino, in zona Lorenteggio - è al momento inutilizzabile dopo che alcuni vandali hanno versato della vernice nell'acqua, rendendo necessaria la chiusura della vasca. Restano così soltanto due impianti a disposizione dei milanesi, la Sant'Abbondio e la Romano, entrambe prese d'assalto in questi giorni di caldo intenso. E non va meglio per le piscine coperte. Inutili finora appelli e raccolte di firme da parte dei cittadini a Palazzo Marino. La soluzione per chi non va o non può andare in ferie resta solo una: evitare di fare un tuffo in piscina.

