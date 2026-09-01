Ferito al volto

Milano, pestato da maranza dopo una partita di pallone: "Hanno usato bottiglie e tirapugni"

Nazareno, il 37enne aggredito, non ha denunciato: "Avevo paura di finirci di mezzo io"

di Luca Amodio
01 Set 2026 - 19:36
01:30 
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"Dieci persone mi hanno circondato, chi con le bottiglie, chi con il tirapugni, uno dietro uno davanti che mi ha preso". Milano, domenica pomeriggio, l’ultima di Agosto. Nazareno, 37 anni esce dal lavoro e incontra i suoi amici in un parco a nord di Milano, vicino piazzale Istria. Da lì uscirà con ferite ovunque, compreso un taglio al volto. La sua colpa? Aver richiamato un gruppo di ragazzini che non si stavano comportando bene con i loro coetanei. "Hanno iniziato a sputare e bestemmiare, da lì in poi mi sono ritrovato circondato"
 

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