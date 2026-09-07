protestano commercianti e residenti

Milano, partono le multe nel quartiere Isola a causa della Ztl

Dopo una fase di avvio senza sanzioni, durata quasi 5 mesi, la nuova Ztl entra dunque a pieno regime"

di Rossella Ivone
07 Set 2026 - 19:49
01:38 
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