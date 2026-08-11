Milano, parco della Martesana in balia di degrado e bische clandestine

Parco della Martesana fuori controllo, a un anno dal servizio del Tg4 che denunciava le bische clandestine dei sudamericani che scommettevano sui combattimenti di galli, continua la situazione di degrado con bische e bivacchi. Sporcizia ovunque, vendita illegale di cibo e bevande, addirittura monitor sugli alberi. E i residenti, ora, sono esausti. Tanto da decidere di riunirsi in un comitato e presentare un esposto alle autorità. Ma, a distanza di tempo, nulla è stato fatto per risolvere una situazione divenuta non più sostenibile.