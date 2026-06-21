Milano,"occupazioni e clandestini: piazzale Loreto sempre più terra di nessuno

Rifiuti di ogni genere, bivacchi e un forte senso di insicurezza per chi passa da queste parti. Siamo a Milano, piazzale Loreto, da tempo, ormai abbandonata al degrado. Ci sono rifiuti di ogni tipo: bottiglie rotte, vestiti, immondizia bruciata, e anche qualche giaciglio di fortuna per qualcuno che ha passato la notte. Dopo diverse segnalazioni, il comune è intervenuto dando una ripulita, chiudendo gli accessi ai locali sotterranei e annunciando un intervento di bonifica che durerà quasi due settimane. Ma non basta.