Milano, nuovo sversamento di idrocarburi nel Naviglio

L’odore acre ha preannunciato l’amara sorpresa con cui si è svegliata Robecco sul Naviglio, comune a una quarantina di chilometri da Milano: un nuovo sversamento di idrocarburi. Si tratta del secondo caso a pochi giorni dalla prima marea nera che, partita da Magenta, era arrivata fino alla Darsena di Milano, percorrendo 28 chilometri. Stavolta la macchia oleosa ha arrestato la sua corsa dopo cinque chilometri. Quanto basta, però, per far scattare un’ordinanza del sindaco: divieto tassativo di prelevare acqua dal Naviglio e di pescare.

