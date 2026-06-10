2,5 MILIONI DI EURO DI LAVORI

Milano, nuova ciclabile in zona Bovisa: disagi per gli automobilisti

Gli operai dovrebbero terminare il progetto entro il prossimo luglio"

di Beppe Facchini
10 Giu 2026 - 18:51
01:33 
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