INTERVIENE LA POLIZIA LOCALE

Milano, movida violenta in Largo La Foppa: rissa finisce a coltellate

Ferita un'agente, arrestato un 21enne

di Rossella Ivone
08 Nov 2026 - 19:29
01:33 
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