Milano, polemica sulla moschea abusiva in via Paruta

A Milano, in via Paruta (zona via Padova), scoppia il caso di una presunta moschea abusiva. Nella sede di via Paruta sarebbero in corso attività di preghiera con tanto di imam e orari esposti, ma i lavori di ristrutturazione non risulterebbero autorizzati. Un rappresentante definisce il luogo "centro culturale", che tuttavia non sarebbe registrato nel piano comunale delle attrezzature religiose. Nonostante la dichiarazione di abuso, dal Comune non sarebbero ancora partiti provvedimenti.