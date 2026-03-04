zona via padova

Milano, polemica sulla moschea abusiva in via Paruta

La struttura non è autorizzata e non è nemmeno inserita nel piano per le attrezzature religiose

di Luigi Sironi
04 Mar 2026 - 19:28
01:33 
videovideo

A Milano, in via Paruta (zona via Padova), scoppia il caso di una presunta moschea abusiva. Nella sede di via Paruta sarebbero in corso attività di preghiera con tanto di imam e orari esposti, ma i lavori di ristrutturazione non risulterebbero autorizzati. Un rappresentante definisce il luogo "centro culturale", che tuttavia non sarebbe registrato nel piano comunale delle attrezzature religiose. Nonostante la dichiarazione di abuso, dal Comune non sarebbero ancora partiti provvedimenti.

milano
moschea
video tg