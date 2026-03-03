Milano, morto il boss Nitto Santapaola nel carcere di Opera

Il suo nome non ha mai smesso di echeggiare nelle gesta di una famiglia mafiosa che ancora oggi fa affari e semina paura nel catanese. Eppure lui, Benedetto, Nitto Santapaola, ritenuto il boss più sanguinario di Cosa Nostra Etnea, da 33 anni era ormai in carcere. E' morto a 87 anni all'ospedale San Paolo di Milano: era stato trasferito qualche giorno fa dal carcere di Opera, dov'era detenuto al 41 bis. Ergastolano, alleato di ferro dei Corleonesi di Totò Riina, tra i mandanti delle stragi di Capaci e via D'Amelio.