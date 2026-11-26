Nella giornata del 25 novembre, la polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di un cittadino italiano di 52 anni, gravemente indiziato dei reati di omicidio e incendio aggravati. Il provvedimento riguarda due incendi dolosi verificatisi l’11 e il 26 ottobre 2026 nello stabile condominiale di via Piero Bottoni 16 a Milano, dove l’indagato risiede. Durante l'ultimo rogo perse la vita una donna 83enne disabile e allettata.