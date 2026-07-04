Milano, maxi rissa nel quartiere Bicocca: otto feriti tra giovani e agenti

Sono otto, tra i giovani e gli agenti intervenuti, i feriti della rissa scoppiata nella notte tra giovedì e venerdì nel quartiere Bicocca di Milano. Una trentina di persone, divise in due fazioni, si sono picchiate - con caschi, sedie e arredi urbani - in piazza dei Daini. L'intervento della polizia ha messo fine allo scontro, ma ha provocato danni anche agli uomini delle forze dell'ordine: sei di loro sono finiti in pronto soccorso in codice verde per lievi contusioni. I primi a intervenire sono stati quattro ghisa di pattuglia in zona, ma non è bastato a mettere fine alla rissa: sono poi intervenuti altri otto, inviati in ausilio dalla centrale operativa di piazza Beccaria, più tre equipaggi delle Volanti della polizia. Due dei partecipanti allo scontro, un italiano e un egiziano, sono stati portati prima in ospedale e poi negli uffici di via Custodi, da dove sono usciti con una denuncia a piede libero per rissa aggravata e resistenza a pubblico ufficiale.