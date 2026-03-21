Milano, lite sul bus e coltellate a scuola: tre studenti in carcere, due sono minori

Sono accusati di aver accoltellato uno studente 18enne nel cortile di una scuola a Sesto San Giovanni, vicino a Milano, a causa di una lite che avevano avuto il giorno prima a bordo di un autobus. Per questo, un quindicenne, con altri, aveva organizzato una spedizione punitiva che aveva portato al ferimento del 18enne, con 30 giorni di prognosi di guarigione per una coltellata all'addome. La compagnia dei carabinieri di Sesto San Giovanni ha quindi eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre egiziani di 19, 16 e 15 anni ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di tentato omicidio, porto abusivo di arma da taglio e violenza privata, aggravati. L'accoltellamento è avvenuto il 17 dicembre del 2025 all'interno del cortile di un istituto scolastico di Sesto San Giovanni, ai danni del 18enne, anche lui egiziano. Dalle indagini è emerso che potrebbe essere stato errore di persona e che l'obiettivo, forse, era un altro.