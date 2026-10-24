IN vista delle proteste

Milano, le vetrine blindate in centro città

Nelle ultime ore quasi tutte le attività nel centro della città hanno preso misure per rinforzare le vetrine, a prova di saccheggio

24 Ott 2026 - 11:29
00:36 
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