Milano, le immagini della rimozione del tram deragliato

È stato rimosso il tram della linea 9 deragliato ieri in viale Vittorio Veneto a Milano. Il mezzo è stato spostato grazie all'intervento congiunto di vigili del fuoco, polizia locale e tecnici Atm. L'area dell'impatto resta transennata e presidiata dalla Polizia Locale. Intanto è tornata regolare la circolazione dei tram nel tratto tra piazza della Repubblica e viale Vittorio Veneto.