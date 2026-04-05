Milano, la stazione di Lampugnano lasciata al degrado e all'abbandono

Lampugnano come il Bronx: ecco la stazione della paura. I viaggiatori sono costretti a dover assistere a scene di straordinaria follia. Molti studenti affollano la stazione di Lampugnano, sono in attesa di prendere l’autobus per tornare a casa, in famiglia, per le vacanze pasquali. In una assolata giornata di primavera si avverte l’aria di festa, il loro vociare gioioso, tra pile di valige e carte colorate delle uova di cioccolato, distoglie l’attenzione da tutto il degrado che c’è intorno. In questo luogo che sembra più una periferia degradata che banchina di transito per i viaggiatori.