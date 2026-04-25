Milano, la rivolta dei commercianti del quartiere Isola contro la nuova ztl
Le telecamere rileveranno ingressi e infrazioni, ma durante questa fase di test non scatteranno le multe"di Rossella Ivone
È partita da pochi giorni, ma ha già provocato rabbia e proteste. La zona a traffico limitato al quartiere Isola di Milano, famoso per i suoi locali e la sua vivace rete di negozi, arriva dopo mesi di inutili trattative tra comune, residenti e commercianti. Questi ultimi, in particolare, ora temono pesanti ripercussioni sulle loro attività.