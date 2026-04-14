Milano, la polizia chiude un'altra bisca clandestina cinese

La polizia di Stato di Milano ha chiuso un'altra bisca clandestina cinese. Nello specifico, in quest'ultima, i partecipanti erano dediti al gioco delle carte e soprattutto al Mahjong, un gioco d'azzardo di origine cinese. I poliziotti sono intervenuti in via Brusuglio, quartiere Comasina, dove hanno trovato all'opera e identificato sette cittadini cinesi di età compresa tra i 28 e i 56 anni. Tutti i soggetti hanno precedenti per gioco d'azzardo e uno di loro è stato trovato in possesso di alcune banconote false ed è stato denunciato. Tra la sala adibita al gioco e il seminterrato, dove sono stati trovati i giacigli, gli agenti hanno rinvenuto contanti per 10mila euro, poi sequestrati. È il terzo appartamento in uso come bisca individuato nel capoluogo lombardo dalla polizia.