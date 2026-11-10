SI TEMONO PIù TRAFFICO E DEGRADO

Milano, la Piazza tattica in zona De Angeli scontenta tutti

"Follia chiudere al traffico via Sacco e piazza Sicilia", lamentano i residenti

di Gigi Sironi
10 Nov 2026 - 19:57
01:37 
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