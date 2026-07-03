CONTRO I VANDALI

Milano, la chiesa di San Celso protetta da una cancellata di oltre 2 metri

Tutta la zona è stata recintata: il problema sono"i graffiti sulle"pareti del santuario

di Luca Amodio
03 Lug 2026 - 19:51
01:33 
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