Milano, inchiesta urbanistica: assolti tre funzionari del comune

Nuova battuta d'arresto per le inchieste sull'urbanistica milanese. Stavolta riguarda il filone sulle Park Towers di via Crescenzago, uno dei casi simbolo delle indagini della magistratura sulla trasformazione della città. La Corte dei conti della Lombardia ha assolto due dirigenti e un tecnico del comune di Milano, chiamati a rispondere di un presunto danno alle casse pubbliche legato alla realizzazione del complesso: due torri di 23 e 16 piani, con oltre cento appartamenti, costruite al posto di edifici molto più bassi. I giudici contabili hanno escluso che i tre dipendenti comunali abbiano commesso una violazione grave.