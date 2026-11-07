Milano, incendio in appartamento in piazza Udine: evacuata palazzina

Una donna e il suo cane sono stati salvati questa mattina durante un incendio avvenuto in un appartamento al quinto piano di uno stabile in piazza Udine a Milano. Le squadre dei Vigili del fuoco hanno recuperato la padrona di casa, una 42enne, che viveva insieme al suo cane, affidandola alle cure dei sanitari del 118 che l'hanno portata per accertamenti a causa di una lieve intossicazione, in codice verde, alla Clinica Città Studi. L'animale è stato affidato ai parenti. Tra le cause ci potrebbe essere quella di una sigaretta accesa: ad accorgersene sono stati i vicini che hanno dato l'allarme. L'intero edificio è stato evacuato e, con il trascorrere delle ore, quasi tutti i residenti sono rientrati nelle rispettive abitazioni. Restano inagibili solo due appartamenti.