Milano, in via Padova la comunità marocchina ha superato quella italiana

Solo nel 2025 sono stati ben 23mila i marocchini che sono riusciti a ottenere la cittadinanza italiana. La notizia è arrivata fino a Rabat dove i giornali nazionali l'hanno rilanciata con orgoglio. L'immigrazione proveniente dal Paese nordafricano - scrivono i giornali - è fondamentale per fermare il calo demografico italiano. L'integrazione rimane, però, complicata e in alcuni quartieri, come in via Padova a Milano, i residenti di provenienza marocchina hanno superato quelli italiani.