Albero di Natale? E invece no, almeno per il comune di Milano. L'abete di 26 metri proveniente dal trentino e appena installato in piazza Duomo si chiama "Albero del dono". L'accensione delle luminarie sul simbolo del natale è fissata per il 4 dicembre, ma l'albero ha già fatto parlare di se. Nessun riferimento al Natale e anche sul pannello che lo circonda si legge Albero del dono, una scelta che ha scatenato le polemiche.