Milano, in nove su un'auto finiscono in un canale: morti tre 17enni, arrestato il 19enne alla guida

Erano in nove dentro una sola auto, dopo una notte in discoteca per festeggiare i diciott'anni di un amico. Camilla Copparoni, Lorenzo Benin e Riccardo Provasi, tutti 17enni, di Paderno Dugnano (Milano), hanno perso la vita dopo che l'Audi su cui viaggiavano è finita in un canale a Senago, alle porte di Milano. Sei feriti sono stati ricoverati al Niguarda in codice giallo con traumi multipli. Una tragedia provocata anche dall'eccesso di alcol. L'amico alla guida aveva un tasso alcolemico tre volte oltre il limite. Ora è in stato di arresto con l'accusa di omicidio stradale plurimo aggravato. Si attendono anche gli esiti dei test tossicologici.