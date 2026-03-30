Milano, il quartiere ostaggio dei maranza: l'esasperazione dei residenti

Litigi, urla e devastazione sono all'ordine del giorno all'interno del parchetto di via Guicciardi, zona Dergano, a Milano. I responsabili? I maranza che hanno preso in ostaggio il quartiere. I residenti, esasperati, hanno provato più volte a lamentarsi e a protestare ma niente da fare, i ragazzi rispondono lanciando sassi o petardi contro i balconi di chi tenta di riportare un po' di ordine.