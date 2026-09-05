Milano, il gasolio sversato nel Naviglio è arrivato fino alla Darsena

Gasolio e alghe, una macchia nera lunga 28 chilometri e una grave fuoriuscita di idrocarburi che hanno attraversato il Naviglio grande di Milano. Lo sversamento ha fatto scattare l’emergenza ambientale. Stando a una prima ricostruzione dei fatti sembra che lo scarico di gasolio sia partito da Magenta, comune a ovest del capoluogo lombardo: “Si pensa a uno sversamento in tombino”, ma intanto sono state riempite 15 autobotti di olio esausto prelevato dal Naviglio, l'equivalente di 30mila bottigliette d'acqua. Danni pesanti per pesci e uccelli, ma si teme soprattutto per l’agricoltura. Al lavoro i vigili del fuoco e la protezione civile per un intervento contro il tempo, con sette barriere galleggianti. Ma il gasolio è comunque arrivato anche in Darsena, nel cuore di Milano.