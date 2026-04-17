Milano, il cantiere per la ciclabile sul ponte della Ghisolfa paralizza il traffico

Già ancora prima di salire sul ponte della Ghisolfa c'è un cartello giallo che annuncia un tratto di traffico difficoltoso. I lavori in corso per la realizzazione dell’ennesima corsia ciclabile decisa dall'amministrazione comunale mandano la circolazione ogni giorno e a ogni ora. Colonne di mezzi, automobilisti e motociclisti arrabbiati. E persino i ciclisti non sono soddisfatti, della pista in costruzione, ritenuta pericolosa.