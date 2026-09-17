Milano, il base jumper si lancia col paracadute dal tetto di San Siro
Un'azione studiata nei minimi particolari per essere il più possibile spettacolare e ottenere il massimo di visualizazioni e like sui socialdi Matteo Pedrazzoli
Il salto nel vuoto e il paracadute che si apre pochi secondi prima di raggiungere il suolo. Un base jumper britannico di 24anni si è lanciato all'alba a Milano dallo stadio di San Siro. Si è introdotto la sera -eludendo la sicurezza- e ha passato la notte nascosto fra le travi in accaio per paracadutarsi al sorgere del sole.