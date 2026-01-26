Milano, giovane nordafricano ucciso da un agente durante un'operazione antidroga

Un ventenne è morto, probabilmente colpito dalla polizia nel quartiere di Rogoredo a Milano, durante un'operazione antidroga. Il giovane, pare di origini nordafricane, avrebbe avvicinato gli agenti che stavano controllando un gruppo di persone. Poi avrebbe estratto una pistola, puntandola contro i poliziotti. Uno degli agenti avrebbe risposto alla minaccia e fatto fuoco. Il giovane è crollato a terra ed è morto praticamente sul colpo. I soccorritori del 118 che sono intervenuti dopo pochi minuti non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.